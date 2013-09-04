欧洲金融：希望由欧洲央行单独决定哪些银行不适生存--执委亚斯穆森

亚斯穆森指出，设立单一的处置机制，重要性不亚于成立单一的监管机构；欧洲央行即将负起银行监管机构的责任。

对于欧盟执委会提议从2015年起开始实施一项处置机制，虽然亚斯穆森表示欢迎，但他表示，还需要改善由谁决定银行不适生存的设计。