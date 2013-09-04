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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 17:58 BJT

欧洲金融：希望由欧洲央行单独决定哪些银行不适生存--执委亚斯穆森

路透法兰克福9月4日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周三表示，欧洲央行应该拥有专属权力，可决定欧洲哪些银行已不适合生存，应该予以处置。

亚斯穆森指出，设立单一的处置机制，重要性不亚于成立单一的监管机构；欧洲央行即将负起银行监管机构的责任。

对于欧盟执委会提议从2015年起开始实施一项处置机制，虽然亚斯穆森表示欢迎，但他表示，还需要改善由谁决定银行不适生存的设计。

“在我看来，这种决定应该只能专门由银行监管当局作成，因此未来就是欧洲央行负责，”亚斯穆森在法兰克福一场银行会议的演说中表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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