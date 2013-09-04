欧洲金融：希望由欧洲央行单独决定哪些银行不适生存--执委亚斯穆森

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透法兰克福9月4日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周三表示，欧洲央行应该拥有专属权力，可决定欧洲哪些银行已不适合生存，应该予以处置。
亚斯穆森指出，设立单一的处置机制，重要性不亚于成立单一的监管机构；欧洲央行即将负起银行监管机构的责任。
对于欧盟执委会提议从2015年起开始实施一项处置机制，虽然亚斯穆森表示欢迎，但他表示，还需要改善由谁决定银行不适生存的设计。
“在我看来，这种决定应该只能专门由银行监管当局作成，因此未来就是欧洲央行负责，”亚斯穆森在法兰克福一场银行会议的演说中表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。