CNH市场动态：新兴亚币萎靡背景下，离岸即期仍微幅走“亮”

路透香港9月4日 - 在近期多数新兴亚币下跌背景下，尽管香港离岸人民币即期汇价 周三仅微幅小升数个点子仍表现够亮，市场交易人士认为，短期人民币仍会维持稳定，虽整体交投兴趣较弱，但受部分资金以人民币为避险资产支撑，CNH可能近期还会微幅升值。

尽管周二美元指数升至七周高点，之前一份报告显示美国8月份制造业活动扩张步伐为2011年6月以来最快，推动有关美联储本月开始缩减债券购买政策的猜测升温，然CNH即期仍保持走稳态势。

“现在CNH就夹在中国数据、亚洲货币卖压和资金整体流出新兴市场和小幅流入CNH市场的矛盾之间小幅波动。”一位外资投行策略分析师对路透表示。

他并表示，“现在离岸人民币市场受flow的影响太大了，CNH即期近期走强的概率大一点，除非中国经济又开始减速，反正现在公司和私人银行客户一点都不担心人民币。”

本地时间下午5:39时，离岸人民币 报6.1135，较上日尾盘的6.1140微幅小升，盘中区间在6.1133-6.1167。

一位外资银行外汇交易员表示，“今天离岸即期高出在岸即期50多个点子，看起来6个月-1年期的人民币外汇远期卖的比较多，但价格也只是小幅走贬，中国的名字就是‘keep buying’。”

大多数新兴亚币今日开盘走势较疲软， 后在印度卢比在该国央行干预下反弹回升。日圆、印尼卢比、印度卢比今年跌幅均已超过12%

另一位中资大行的外汇交易员亦称，中国一贯在危机时期以保持币值稳定为己任，特别是央行又在力推人民币国际化，肯定不希望因为贬值让市场预期扭转，我们觉得人民币在三季度末之前仍会保持现在稳定态势。

汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位52.8，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。

市场人士表示，CNH受诸多因素影响，近期除了美联储议息会议这一重头戏外，9月海外市场还面临众多的风险点，包括对叙利亚可能的军事打击、关键的美国8月非农就业数据及9月22日的德国大选等都值得关注。

摩根士丹利周二报告亦表示，预计未来两年美国经济将比目前强劲得多，这将使美国从融资来源地转变为投资目的地，进而支持美元。

东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲市场持稳，美元指数仍接近美国周二发布数据后触及的六周高位。

境内人民币兑美元即期 周三收报6.1201元，上日收报6.1206元。今日人民币兑美元中间价 为6.1729元，上日中间价为6.1718元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2355/90，上日尾盘为6.2350。(完)

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