CNH市场动态：新兴亚币萎靡背景下，离岸即期仍微幅走“亮”

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港9月4日 - 在近期多数新兴亚币下跌背景下，尽管香港离岸人民币即期汇价 周三仅微幅小升数个点子仍表现够亮，市场交易人士认为，短期人民币仍会维持稳定，虽整体交投兴趣较弱，但受部分资金以人民币为避险资产支撑，CNH可能近期还会微幅升值。
尽管周二美元指数升至七周高点，之前一份报告显示美国8月份制造业活动扩张步伐为2011年6月以来最快，推动有关美联储本月开始缩减债券购买政策的猜测升温，然CNH即期仍保持走稳态势。
“现在CNH就夹在中国数据、亚洲货币卖压和资金整体流出新兴市场和小幅流入CNH市场的矛盾之间小幅波动。”一位外资投行策略分析师对路透表示。
他并表示，“现在离岸人民币市场受flow的影响太大了，CNH即期近期走强的概率大一点，除非中国经济又开始减速，反正现在公司和私人银行客户一点都不担心人民币。”
本地时间下午5:39时，离岸人民币 报6.1135，较上日尾盘的6.1140微幅小升，盘中区间在6.1133-6.1167。
一位外资银行外汇交易员表示，“今天离岸即期高出在岸即期50多个点子，看起来6个月-1年期的人民币外汇远期卖的比较多，但价格也只是小幅走贬，中国的名字就是‘keep buying’。”
大多数新兴亚币今日开盘走势较疲软， 后在印度卢比在该国央行干预下反弹回升。日圆、印尼卢比、印度卢比今年跌幅均已超过12%
另一位中资大行的外汇交易员亦称，中国一贯在危机时期以保持币值稳定为己任，特别是央行又在力推人民币国际化，肯定不希望因为贬值让市场预期扭转，我们觉得人民币在三季度末之前仍会保持现在稳定态势。
汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位52.8，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。
市场人士表示，CNH受诸多因素影响，近期除了美联储议息会议这一重头戏外，9月海外市场还面临众多的风险点，包括对叙利亚可能的军事打击、关键的美国8月非农就业数据及9月22日的德国大选等都值得关注。
摩根士丹利周二报告亦表示，预计未来两年美国经济将比目前强劲得多，这将使美国从融资来源地转变为投资目的地，进而支持美元。
东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲市场持稳，美元指数仍接近美国周二发布数据后触及的六周高位。
境内人民币兑美元即期 周三收报6.1201元，上日收报6.1206元。今日人民币兑美元中间价 为6.1729元，上日中间价为6.1718元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2355/90，上日尾盘为6.2350。(完)
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说