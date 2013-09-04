香港房地产：俊和及新地分别投得沙田和元朗住宅用地，总地价逾34亿港元

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港9月4日 - 香港地政总署周三宣布，两幅位于新界沙田九肚和元朗的住宅用地，由俊和发展 和新鸿基地产 分别以27.1亿港元和7.51亿港元投得；其中九肚土地的中标价远低于市场预期。
俊和中标的沙田九肚第56A区的豪宅用地，可建楼面面积约32.33万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价8,382港元。元朗东头德业街的土地，可建楼面面积约23.16万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价3,243港元，料兴建中小型住宅。
此前美联测量师行及中原测量师行分别预测九肚土地的成交价为30.71亿港元和32.33亿港元；两行对元朗土地的估值则分别为6.48亿港元和7.41亿港元。
九肚土地吸引了九家财团入标，最后由小型发展商俊和击败长实 、新地、信和 、新世界发展 等大型发展商夺得。
至于元朗土地亦吸引了九家财团入标，当中包括嘉华国际 、丽新发展 、百利保 等中小型发展商。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说