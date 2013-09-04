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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 18:22 BJT

香港房地产：俊和及新地分别投得沙田和元朗住宅用地，总地价逾34亿港元

路透香港9月4日 - 香港地政总署周三宣布，两幅位于新界沙田九肚和元朗的住宅用地，由俊和发展 和新鸿基地产 分别以27.1亿港元和7.51亿港元投得；其中九肚土地的中标价远低于市场预期。

俊和中标的沙田九肚第56A区的豪宅用地，可建楼面面积约32.33万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价8,382港元。元朗东头德业街的土地，可建楼面面积约23.16万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价3,243港元，料兴建中小型住宅。

此前美联测量师行及中原测量师行分别预测九肚土地的成交价为30.71亿港元和32.33亿港元；两行对元朗土地的估值则分别为6.48亿港元和7.41亿港元。

九肚土地吸引了九家财团入标，最后由小型发展商俊和击败长实 、新地、信和 、新世界发展 等大型发展商夺得。

至于元朗土地亦吸引了九家财团入标，当中包括嘉华国际 、丽新发展 、百利保 等中小型发展商。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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