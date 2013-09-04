中国央行：东盟各国需联合应对，发达经济体量化宽松政策退出--副行长

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京9月4日 - 中国央行副行长易纲周三在东盟论坛上表示，当前发达经济体量化宽松政策有退出预期，已引发了新兴市场国家金融市场波动等问题，这就尤其需要各国联合应对。
央行网站新闻稿援引易纲在第五届中国-东盟金融合作与发展领袖论坛上称，中国人民银行愿意为东盟国家货币当局和其他机构投资于中国债券市场和资本市场提供便利。
“中国人民银行愿意在市场驱动的原则下，继续积极推进与本地区成员的货币合作，鼓励在双边贸易和投资中使用本币进行结算，推动双边货币互换协议的签署和实际使用，为双边贸易投资提供便利，并为市场提供流动性支持。”易纲建议称。
新闻稿称，中国人民银行与多个东盟国家签署了双边本币互换协议，总额达14,000多亿元人民币。中国与越南、老挝等两国签署了双边结算合作协议，并授权中国工商银行 新加坡分行提供人民币清算服务。2009年至2013年6月末，中国与东盟跨境人民币结算量11,200多亿元，数量逐年增加。此外，人民币与马来西亚林吉特、泰国泰铢实现直接交易。（完） (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说