路透专访：Panasonic将撤出日本智能手机市场，寄望业务转型--社长

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透东京9月4日 - 日本Panasonic 社长津贺一宏周三表示，公司将撤出日本智能手机市场，并剥离智能手机业务，将生产外包给印度等新兴市场。
这家日本电子公司，当前将扭转颓势押宝在从消费器材制造商向企业供应商的转型上。最近两个会计年度，Panasonic亏损150亿美元。
这次转型计划的制定者、公司社长津贺一宏已经表示，三年内不能实现5%营业利润率目标的部门将会被剥离。
津贺一宏在接受路透采访时称，截至明年3月的财年，公司移动业务部门亏损数额可能超过11亿日圆(1,102万美元)的目标亏损额。该部门去年亏损81亿日圆。
“这样的亏损规模让公司无法接受，因此我们必须想办法以更有效的方式开发已有的资产，”津贺一宏表示。
虽然该公司正在退出个人智能手机市场，但也表示正在开发商用智能手机，该产品可能与其颇受欢迎的"Toughbook"系列笔记本电脑相似。
Panasonic是因苹果 和三星电子 飞速崛起而陷入困境的几家手机制造商之一，这两家公司的崛起彻底打破了手机市场的传统格局。
微软 本周同意收购曾经雄霸全球市场、但近年来迅速衰退的诺基亚 的手机业务。
许多曾经偏爱Panasonic、NEC 和富士通 等国产手机的日本消费者，现在已经成为苹果iPhone和三星Galaxy系列手机的追随者。
2001年，Panasonic是仅次于日本电气(NEC)的日本第二大手机生产商，拥有逾19%的市场份额。去年其市场份额降至只有7%，而苹果以25%遥遥领先。
津贺一宏称，在一个垂直一体化的业务模式下，Panasonic不必生产和销售自己的智能手机，反而可以贴上公司的品牌来销售其他厂商的手机，就像在印度一样。
日本最大的移动运营商NTT DoCoMo Inc 宣布，在夏季活动期间，将只会促销索尼 的旗舰产品Xperia智能手机和三星的Galaxy，这对Panasonic的业务产生重击。
NEC于7月宣布，将退出智能手机市场，知情人士称此前其将手机业务售予联想 的谈判破裂。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说