版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 18:41 BJT

东南亚股市：普遍下跌，叙利亚及东协经济阴影笼罩

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     377.98      -4.59      -1.20     -10.87     424.10
 新加坡                                3015.42     -39.36      -1.29      -4.79    3167.08
 马来西亚                              1716.76      -7.45      -0.43      +1.65    1688.95
 泰国                                  1303.21     -12.20      -0.93      -6.37    1391.93
 印尼                                  4073.46     -90.56      -2.17      -5.63    4316.69
 菲律宾                                5968.33    -115.58      -1.90      +2.68    5812.73
 越南                                   471.45      -0.72      -0.15     +13.95     413.73
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐