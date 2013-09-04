中国房地产：融创集团拍得北京农展馆地块，刷新单价地王纪录

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京9月4日 - 一线城市土地市场持续高温。北京周三出让的朝阳区农展馆地块再度刷新地王纪录，由融创集团以21亿元地价款、配建27.8万平方米的异地医院竞得，经测算楼面地价突破7万元/平方米。
据央广网报导，农展馆北路8号0304-622地块现场竞拍设定了上限价格21亿元，在竞买报价达到上限价格之后，转为在上限价格基础上现场竞报异地建设医院面积的方式确定竞得人。
该地块位于三环边四环内，为稀缺优质地块，曾在2012年底推出，但随即停止出让，再次入市后起始价从20亿元人民币降至18亿元。此次竞拍吸引了包括中海地产 、融创、懋源地产、和裕地产、合景泰富 等八家企业参与。
现场竞拍自18.8亿元起价，经历9轮竞价至21亿元上限，溢价率为16.67%，楼面价为3.55万元/平米，剔除配建医院面积后，楼面价约为7.3万元/平米。
链家地产市场研究部张旭认为，农展馆地块楼面价已经远超过目前农展馆商圈4万元/平米左右的平均价格，再现楼面价与二手房价格的倒挂。从房企的角度看，将该项目开发为豪宅级别的高端项目可能是未来唯一的选择。
今年二季度以来，土地市场持续回暖，热点城市不断有地王涌现，张旭认为，龙头房企在2013年销售向好的过程中，受益较大，销售额都出现了30%-50%之间的同比增长，资金实力大大加强。目前土地市场虽然出现上涨，但是整体市场依然比较温和，并未出现暴涨现象。不论从房企自身的资金状况还是土地市场的交易情况来看，目前依然是比较合适的拿地窗口期。
据链家地产市场研究部统计，截至9月4日，北京市已经出让土地140宗，成交总价为1,099亿元，为2012年同期的4.4倍，规划建筑面积为去年同期的1.7倍。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说