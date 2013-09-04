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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 18:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，但8月出口数据给予市场支撑

“棕榈油价格正处于盘整阶段，徘徊在2,400马币(林吉特)附近。投资者可能等待MPOB官方数据，以寻找更多的确认信息和更明确的方向，”辉立期货在周三的一份报告中称。

指标11月棕榈油合约 下跌0.7%，收在每吨2,399马币(731美元)，盘中在2,392-2,417马币的区间内波动。

总成交量不高，为15,778口，常规成交量在35,000口。

根据路透市场分析师王涛，技术图表显示，棕榈油期货可能下滑至2,352马币，因其跌破了2,403马币处的支撑位。

交易员亦密切关注马币走势。对于海外精炼厂来说，马币走高意味着棕榈油价格一并上升。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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