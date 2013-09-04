美国各类经济指标总览--2013/9/4

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
美国商务部公布，7月贸易逆差为391.5亿美元(预估为逆差387.0亿美元)。美国7月对中国贸易逆差创纪录最高规 模为300.8亿美元，6月为逆差266.5亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 7.4 (7月) 7.6 (6月) 非农业就业岗位(万) 增加16.2 (7月) 增加18.8 (6月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (7月) +0.4 (6月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (7月) +0.5 (6月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (7月) +0.2 (6月) 实质所得(%) -0.5 (7月) -0.1 (6月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (7月) +0.8 (6月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.5 (第二季修正 +1.1 (第一季终值) 值) GDP平减指数(%) +0.7 (第二季修正 +1.7 (第一季终值) 值) 零售销售(%) +0.2 (7月) +0.6 (6月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差391.5 (7月) 逆差345.4 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第二季) +0.5 (第一季修正值) 工业生产(%) 持平 (7月) +0.2 (6月修正值) 产能利用率(%) 77.6 (7月) 77.7 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.1 (8月24日当周 33.7 (8月17日当周修正值) ) 联邦预算(亿美元) 赤字976 (7月) 盈余1,165 (6月) 领先指标(%) +0.6 (7月) 持平 (6月修正值) 个人所得(%) +0.3 (6月) +0.4 (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +1.3 (6月) +1.1 (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加138 (6月) 增加175 (5月修正值) 企业库存(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 建筑支出(%) 0.6% (7月) 持平 (6月修正值) 消费者信心 81.5 (8月) 81.0 (7月修正值) 房屋开工(万户) 89.6 (7月) 84.6 (6月修正值) 建筑许可(万户) 95.4 (7月修正值) 91.8 (6月修正值) 成屋销售(万户) 539 (7月) 506 (6月修正值) 新屋销售(万户) 39.4 (7月) 45.5 (6月修正值) 工厂订单(%) +1.5 (6月) +3.0 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -7.3 (7月初值) +3.9 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (7月) 52.2 (6月) 供应管理协会制造业指数 55.7 (8月) 55.4 (7月) 趸售(批发)库存(%) -0.2 (6月) -0.6 (5月修正值) 进口物价(%) +0.2 (7月) -0.4 (6月修正值) 出口物价(%) -0.1 (7月) -0.1 (6月修正值) 单位劳工成本(%) +1.4 (第二季初值) -4.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +0.9 (第二季初值) -1.7 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。