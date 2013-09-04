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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 20:21 BJT

国际油市：亚洲燃料油持续疲弱，依旧受制于供需面因素

路透新加坡9月4日 - 亚洲燃料油市场周三继续走弱，交易员称因西方需求下滑导致流入该地区的套利船货增多，给价格带来压力；亚洲的消费亦疲弱。

交易员表示，在季节性需求高峰期来临之前，燃料油裂解价差和价格均将承压。

炼厂每加工一桶燃料油的亏损水准在每桶13.56美元，略好于前日的13.71美元。

印度国有企业巴拉特石油旗下Kochi炼厂标售2.5-4万吨380-CST级燃料油，装运期为10月。此次标售将在9月17日关闭，报价直到9月18日之前都有效。

维多公司向新加坡贸易商兴隆售出2万吨的380-cst级燃料油，船期为9月，每吨价格较指标价格低3.5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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