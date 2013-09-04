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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 19:50 BJT

表格：8月31日止当周美国连锁店销售较前周下降0.6%--ICSC/高盛

路透9月4日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示，8月31日止当周美国连锁店销售较前周下降0.6%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

8月31日 545.7 1.8 -0.6

8月24日 548.8 1.9 0.2

8月17日 547.8 2.2 -1.9

8月10日 558.2 2.6 -0.2(完)

(编译 王兴亚；审校 田建华)
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