表格：8月31日止当周美国连锁店销售较前周下降0.6%--ICSC/高盛

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透9月4日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示，8月31日止当周美国连锁店销售较前周下降0.6%。
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
8月31日 545.7 1.8 -0.6
8月24日 548.8 1.9 0.2
8月17日 547.8 2.2 -1.9
8月10日 558.2 2.6 -0.2(完)
(编译 王兴亚；审校 田建华)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。