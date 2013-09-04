版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 20:22 BJT

标题新闻：沃尔沃预计今年在中国的汽车销量将超过5万辆--执行长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐