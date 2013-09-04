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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 20:40 BJT

表格：美国7月贸易逆差为391.5亿美元，预估为逆差387.0亿美元

路透9月4日 - 美国商务部公布：

* 美国7月贸易逆差为391.5亿美元(预估为逆差387.0亿美元)

* 美国7月对中国贸易逆差创纪录最高规模为300.8亿美元，6月为逆差266.5亿美元

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月

贸易收支 -39.15 -34.54 -279.57 -43.45 -321.70

出口 189.45 190.53 1,311.29 183.38 1,285.12

进口 228.59 225.07 1,590.85 226.83 1,606.82

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

7月 6月 2013年/2012年7月

出口 -0.6 2.2 3.3

进口 1.6 -2.2 0.8

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月

商品 -58.58 -54.06 -413.69 -59.46 -439.56

服务 19.44 19.51 134.13 16.01 117.86

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月

商品 132.71 133.81 918.16 130.28 909.70

服务 56.74 56.72 393.12 53.10 375.42

进口

7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月

商品 191.29 187.87 1,331.86 189.74 1,349.26

服务 37.30 37.21 259.00 37.09 257.57

美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)

市场 7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月

加拿大 -2,764 -1,784 -18,412 -2,175 -18,823

墨西哥 -4,122 -4,793 -31,767 -4,986 -39,202

欧盟 -13,935 -7,112 -71,647 -12,646 -64,693

中国 -30,083 -26,650 -177,789 -29,413 -174,409

日本 -6,814 -5,523 -43,262 -6,918 -45,940

韩国 -2,153 -1,617 -13,210 -1,864 -9,148

台湾 -1,526 -1,125 -7,122 -1,479 -8,194 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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