表格：美国7月贸易逆差为391.5亿美元，预估为逆差387.0亿美元

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透9月4日 - 美国商务部公布：
* 美国7月贸易逆差为391.5亿美元(预估为逆差387.0亿美元)
* 美国7月对中国贸易逆差创纪录最高规模为300.8亿美元，6月为逆差266.5亿美元
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月
贸易收支 -39.15 -34.54 -279.57 -43.45 -321.70
出口 189.45 190.53 1,311.29 183.38 1,285.12
进口 228.59 225.07 1,590.85 226.83 1,606.82
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
7月 6月 2013年/2012年7月
出口 -0.6 2.2 3.3
进口 1.6 -2.2 0.8
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月
商品 -58.58 -54.06 -413.69 -59.46 -439.56
服务 19.44 19.51 134.13 16.01 117.86
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月
商品 132.71 133.81 918.16 130.28 909.70
服务 56.74 56.72 393.12 53.10 375.42
进口
7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月
商品 191.29 187.87 1,331.86 189.74 1,349.26
服务 37.30 37.21 259.00 37.09 257.57
美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)
市场 7月 6月 2013年1-7月 2012年7月 2012年1-7月
加拿大 -2,764 -1,784 -18,412 -2,175 -18,823
墨西哥 -4,122 -4,793 -31,767 -4,986 -39,202
欧盟 -13,935 -7,112 -71,647 -12,646 -64,693
中国 -30,083 -26,650 -177,789 -29,413 -174,409
日本 -6,814 -5,523 -43,262 -6,918 -45,940
韩国 -2,153 -1,617 -13,210 -1,864 -9,148
台湾 -1,526 -1,125 -7,122 -1,479 -8,194 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说