版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 21:00 BJT

美国数据：8月31日止当周连锁店销售较上年同期上升4.7%--Redbook

路透纽约9月4日 - Redbook Research周三公布的报告显示，8月31日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长4.7%。

2013年8月连锁店销售较上年同期增长3.9%，较前月增长0.6%。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐