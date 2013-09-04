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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开盘几无变动，关注叙利亚情势

路透纽约9月4日 - 美国股票市场周三开盘变动不大，西方国家看似愈发有可能对叙利亚实施军事打击，尽管相关决定还需要几天才能作出。

道琼工业指数 盘初下跌6.22点或0.04%报14,827.74点。标准普尔500指数 上涨1.28点，或0.08%，报1,641.05点。Nasdaq指数 涨9.519点或0.26%，报3,622.13点。(完)
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