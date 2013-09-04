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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 21:43 BJT

美国热股：FRANCESCA'S预计业绩持续疲软，股价盘初暴跌超过20%

路透9月4日 - 女装零售商FRANCESCA'S HOLDINGS CORP 公布第二季业绩不及分析师预估，受顾客减少冲击。该公司还预计疲软态势或持续。

盘初公司股价暴跌22.6%，报18.61美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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