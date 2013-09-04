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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 21:52 BJT

美国热股：SPARTON第四季营收跳增，股价盘初飙升

路透9月4日 - 国防、医疗和工业领域的电子机械制造商SPARTON CORP 公布第四季营收跳增42%，受益于前几个季度的应收账款。

盘初该公司股价飙升近15%，报21.74美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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