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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 21:56 BJT

美国热股：苹果9月10日举行发表会，料公布最新款iPhone

路透9月4日 - 苹果 周二就9月10日一项活动发出正式邀请，外界预期苹果将在该活动上发布最新的iPhone，且可能会有除传统黑白两色以外的多种颜色。

盘初苹果股价上涨2.2%，报499.3美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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