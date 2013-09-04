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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 21:55 BJT

美国热股：两对冲基金公司透露持有大量J.C. PENNEY仓位

路透9月4日 - 两对冲基金公司周二透露持有大量J.C. PENNEY CO INC 股票，此前Bill Ackman的Pershing Square资本管理公司称已经清空J.C. PENNEY股票。

盘初该公司股价上涨5.9%，报13.46美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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