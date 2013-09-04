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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 22:28 BJT

加拿大央行：维持利率不变，需求向出口和投资转移的时间推迟

路透渥太华9月4日 - 加拿大央行周三维持指标利率在1%不变，一如市场预期，但央行表示加拿大经济全面恢复的关键因素:出口和企业投资的增强所需时间要较预期的更长。

加拿大央行在声明中表示，央行维持其模糊的升息倾向，暗示央行离升息还有一段长时间。央行的措辞与7月会议声明一致，表示只要加拿大经济有大量闲置产能、通胀前景仍迟滞，以及家庭失衡的状况继续向建设性的方向发展，央行将不会升息。

不过，央行指出，原来预想的会推动经济增长的因素并没有如央行所预期的发展。

“全球经济状况的不确定性看来正推迟加拿大需求预期向出口和投资转移的时间，”加拿大央行声明称。

加拿大央行重申在某些条件满足的情况下，当前的刺激举措仍然适当的措辞。央行重申，如果随着时间的推移这些条件正常化，“政策利率将逐步正常化”。

加拿大央行称，纵观近期公布的喜忧参半的数据，GDP水平与7月的预期基本一致。产出缺口2014年将开始收窄，牢牢受控的通胀将随着产出缺口的收窄缓慢升至2%。

加拿大央行称，全球经济将一如预期继续全面扩张，但其动能已有所放缓。近期的数据直指美国成长动能不及预期强劲，欧洲显示出复苏的迹象，日本前景充满希望。在部分新兴市场经济体，金融动荡增加了成长的不确定性；中国成长步伐稳健。商品价格相对稳定；地缘政治紧张局势令油价承压。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)
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