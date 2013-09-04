加拿大央行：维持利率不变，需求向出口和投资转移的时间推迟

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透渥太华9月4日 - 加拿大央行周三维持指标利率在1%不变，一如市场预期，但央行表示加拿大经济全面恢复的关键因素:出口和企业投资的增强所需时间要较预期的更长。
加拿大央行在声明中表示，央行维持其模糊的升息倾向，暗示央行离升息还有一段长时间。央行的措辞与7月会议声明一致，表示只要加拿大经济有大量闲置产能、通胀前景仍迟滞，以及家庭失衡的状况继续向建设性的方向发展，央行将不会升息。
不过，央行指出，原来预想的会推动经济增长的因素并没有如央行所预期的发展。
“全球经济状况的不确定性看来正推迟加拿大需求预期向出口和投资转移的时间，”加拿大央行声明称。
加拿大央行重申在某些条件满足的情况下，当前的刺激举措仍然适当的措辞。央行重申，如果随着时间的推移这些条件正常化，“政策利率将逐步正常化”。
加拿大央行称，纵观近期公布的喜忧参半的数据，GDP水平与7月的预期基本一致。产出缺口2014年将开始收窄，牢牢受控的通胀将随着产出缺口的收窄缓慢升至2%。
加拿大央行称，全球经济将一如预期继续全面扩张，但其动能已有所放缓。近期的数据直指美国成长动能不及预期强劲，欧洲显示出复苏的迹象，日本前景充满希望。在部分新兴市场经济体，金融动荡增加了成长的不确定性；中国成长步伐稳健。商品价格相对稳定；地缘政治紧张局势令油价承压。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说