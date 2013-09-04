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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 04:37 BJT

美国际油市：美国最近一周原油库存减少420万桶--美国石油协会(API)

美国石油协会(API)周三公布：

* 美国最近一周原油库存减少420万桶

* 美国最近一周汽油库存减少38.7万桶，馏分油库存减少10.9万桶(完)
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