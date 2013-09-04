版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 00:41 BJT

美国经济：威廉姆斯称贝南克设定的退出时间表是“前进的最佳路径”

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐