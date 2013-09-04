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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 02:20 BJT

美国经济：温和至适度增长-美联储褐皮书

路透华盛顿9月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以温和至适度的步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。

由于看起来多数联储官员倾向于撤走资产购买计划，投资者目前预计，美联储将在本月稍后举行的政策会议上开始缩减购债规模。

近期公布的经济数据喜忧参半，但并未疲弱到导致市场担忧近期的缓慢复苏。虽然近期复苏迟滞，但失业率仍在逐步回落。

褐皮书直指，住宅市场活动增强，证实了楼市今年的反弹趋势。

褐皮书称，“来自数个联储地区的报告显示，房价和抵押贷款利率不断攀升可能刺激近期的市场活动增加，很多‘持观望态度的’人受此推动，纷纷入市购房。”(完)
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