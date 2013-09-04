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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 03:36 BJT

美国政治：参议院外交关系委员会批准授权政府对叙利亚动武的决议

路透9月4日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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