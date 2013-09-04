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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 04:49 BJT

美股盘后：Exa Corp公布业绩后股价急挫10.3%

路透纽约9月4日 - Exa Corp 周三在美股盘后交易中急跌10.3%，之前该公司公布业绩。

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