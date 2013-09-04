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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 07:25 BJT

《综述》8月汽车销售强劲，帮助美国经济继续稳步增长

**汽车销售推动经济增长**

强劲的汽车销售报告与褐皮书的乐观评价，也印证了周二供应管理协会(ISM)发布的调查结果。ISM报告显示8月制造业活动加速，得益于新订单大增。

“制造业相对正面的基调看起来与近期ISM制造业报告相当一致，可能被视为行业活动在未来数月更明显上升的初步信号，”道明证券驻纽约的资深分析师Millan Mulraine表示。

“它与其他一些经济报告共同显示，经济在稳步复苏，同时预示未来几个月的增长势头会温和加快。”

对汽车的强劲需求也推动7月的进口增长，令贸易逆差扩大。商务部称，7月贸易逆差扩大13.3%至391亿美元。

汽车进口触及记录高位，整体进口增加1.6%。

出口下滑0.6%，即便油品出口达到记录高点，且食品与工业品出口增加。

贸易逆差扩大通常会降低国内生产总值(GDP)。目前美国贸易逆差接近第二季的平均水平，意味着贸易活动对第三季经济增长可能没有什么影响。(完)
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