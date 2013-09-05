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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 11:07 BJT

日本央行：维持货币政策不变，并上修经济评估

“日本经济正在温和复苏，”央行在声明中称，上修了对经济的评估。上个月，日本央行称日本经济开始温和复苏。

日本央行审议委员木内登英建议，将2%的通胀率做为一个中长期目标，并承诺在未来两年里大力放松政策。日本央行目前的承诺是在约两年内达到通胀目标。

木内登英的的建议遭到8比1的票数否决。

日本央行总裁黑田东彦将在0630 GMT举行例行新闻发布会，其讲话内容预计在0715 GMT之后发布。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

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