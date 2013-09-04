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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 07:12 BJT

韩国数据：第二季GDP修正后仍为较前季成长1.1%，较上年同期成长2.3%

韩国央行的数据显示4-6月GDP修正后较上年同期增长2.3%，也与央行在7月底公布的前值相同。

同比增幅为2012年第二季增长2.4%以来最大。(完) (编译 郑茵/王翔琼；审校 徐文焰/侯向明)
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