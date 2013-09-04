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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 07:13 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月5日-9月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    9月2日当周
  
 9月5日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国ICSC连锁店销售                                 8月          --       +4.4%
 1130      美国Challenger企业计划裁员数量(万人)               8月          --      3.7701
 1215      美国ADP民间就业岗位(万)                            8月    增加18.0    增加20.0
 1230      美国劳动生产率                            第二季修正值       +1.5%       +0.9%
              单位劳工成本                                              +0.8%       +1.4%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                 8月31日当        33.0        33.1
                                                               周              
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --       33.13
              续请失业金人数(万人)                      8月24日当       298.0       298.9
                                                               周              
 1400      美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  8月        55.0        56.0
           美国ISM非制造业企业活动分项指数                               57.0        60.4
                        就业分项指数                                       --        53.2
                        新订单分项指数                                     --        57.7
                        物价分项指数                                       --        60.1
 1400      美国工厂订单                                       7月       -3.3%       +1.5%
           美国耐久财订单                               7月修正值          --       -7.3%
               扣除运输的耐久财订单                                        --       -0.6%
               扣除国防的耐久财订单                                        --       -6.7%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       -3.3%
   
 9月6日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国非农就业岗位(万个)                             8月    增加18.0    增加16.2
              民间就业岗位(万个)                                     增加18.0    增加16.1
              制造业就业岗位(万个)                                    增加0.5     增加0.6
              失业率                                                     7.4%        7.4%
              平均时薪                                                  +0.2%       -0.1%
              每周平均工时                                               34.5        34.4
 1230      加拿大就业岗位(万个)                               8月     增加2.0    减少3.94
               失业率                                                    7.2%        7.2%
               全职就业人数(万人)                                          --    减少1.83
               兼职就业人数(万人)                                          --    减少2.12
               就业参与率                                              66.50%      66.50%
 1230      加拿大劳动生产率(较上季)                        第二季       +0.3%       +0.2%
 1400      加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)(经季节调             8月        52.1        48.4
           整)                                                                 
                                     (未经季节调整                         --        45.7
           )                                                                   
 1430      美国ECRI一周领先指标                       8月30日当周          --       131.3
     
    9月9日当周
    
 9月9日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大建筑许可(较前月)                             7月          --      -10.3%
 1400      美国就业指数                                       8月          --       112.2
 1900      美国消费者信贷(亿美元)                             7月   增加121.5   增加138.0
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                           8月          --        94.1
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             9月7日当周          --       -0.6%
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                           8月          --       19.29
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           9月7日当周          --       +4.7%
 
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                        9月6日当周          --       445.0
              再融资指数                                                   --      1916.3
 1400      美国趸售(批发)库存                                 7月       +0.3%       -0.2%
              趸售销售                                                  +0.3%       +0.4%
 
 9月12日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大新屋价格(较前月)                             7月          --       +0.2%
 1230      美国进口物价(较前月)                               8月       +0.4%       +0.2%
              出口物价(较前月)                                           持平       -0.1%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                9月7日当周          --          --
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --          --
              续请失业金人数(万人)                    8月31日当周          --          --
 1800      美国联邦预算(亿美元)                               8月          --     赤字976
 (完)
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