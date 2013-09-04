美国与加拿大经济指标预测--9月5日-9月12日****

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 9月2日当周 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 8月 -- +4.4% 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 8月 -- 3.7701 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 8月 增加18.0 增加20.0 1230 美国劳动生产率 第二季修正值 +1.5% +0.9% 单位劳工成本 +0.8% +1.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月31日当 33.0 33.1 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.13 续请失业金人数(万人) 8月24日当 298.0 298.9 周 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 55.0 56.0 美国ISM非制造业企业活动分项指数 57.0 60.4 就业分项指数 -- 53.2 新订单分项指数 -- 57.7 物价分项指数 -- 60.1 1400 美国工厂订单 7月 -3.3% +1.5% 美国耐久财订单 7月修正值 -- -7.3% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.6% 扣除国防的耐久财订单 -- -6.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.3% 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加18.0 增加16.2 民间就业岗位(万个) 增加18.0 增加16.1 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.6 失业率 7.4% 7.4% 平均时薪 +0.2% -0.1% 每周平均工时 34.5 34.4 1230 加拿大就业岗位(万个) 8月 增加2.0 减少3.94 失业率 7.2% 7.2% 全职就业人数(万人) -- 减少1.83 兼职就业人数(万人) -- 减少2.12 就业参与率 66.50% 66.50% 1230 加拿大劳动生产率(较上季) 第二季 +0.3% +0.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)(经季节调 8月 52.1 48.4 整) (未经季节调整 -- 45.7 ) 1430 美国ECRI一周领先指标 8月30日当周 -- 131.3 9月9日当周 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -- -10.3% 1400 美国就业指数 8月 -- 112.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加121.5 增加138.0 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 8月 -- 94.1 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月7日当周 -- -0.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 -- 19.29 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月7日当周 -- +4.7% 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 9月6日当周 -- 445.0 再融资指数 -- 1916.3 1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.3% -0.2% 趸售销售 +0.3% +0.4% 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 -- +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 8月 +0.4% +0.2% 出口物价(较前月) 持平 -0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月7日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 8月31日当周 -- -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 -- 赤字976 (完)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。