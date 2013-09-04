金砖国家：9月4日股汇市收盘纵览

路透9月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月4日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报937.79点。
中国股市：沪综指微收升续创两个半月新高，钢铁板块接力领涨
香港股市：恒生指数收低0.3%，为五个交易日来首次下跌
中国汇市：人民币收盘微升，继续围绕6.12元窄幅波动
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拉美股市：欧洲企业前景改善提振巴西股市走高。巴西Bovespa指数 收高0.18%。国营石油公司Petrobras跳涨1.64%。
拉美汇市：拉美货币受中国数据支撑上扬，但市场信心仍脆弱
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南非股市：结束两日上涨势头，因该国金矿矿工开始罢工，以及市场再次担忧叙利亚局势。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.9%，报38,166.67点。综合指数 跌0.86%，报42,522.80。
南非汇市：兰特兑美元走强，因罢工矿工降低要求
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印度股市：上涨近2%，受助于蓝筹股价值买盘，周二重挫近4%被视为下跌过度；IT类股上涨，因企业前景改善。指标BSE指数 涨1.8%，NSE指数 升2%。
印度汇市：印度卢比上扬，因国有银行大量沽出美元；交易商称此举可能是代表印度央行，有助于卢比抵消早前跌幅。卢比兑美元 收报67.065/075，周二收于67.63/64。卢比盘初一度跌至68.62，接近上周的记录低点68.85。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,298.530点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.61%至718.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.51%，报33.3475卢布；卢布兑欧元 涨0.28%，报44.03卢布。(完)
(整理 朱晓军；审校 徐文焰)