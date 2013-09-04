《美债周四展望》公债因股市走强而下跌，非农就业报告将是关键

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)
* 对叙利亚的忧虑减退，削弱对公债的避险买需
* 周五公布的美国非农就业数据将是关键
* 美联储买入14.7亿美元长期公债
路透纽约9月4日 - 美国公债价格周三下跌，因投资人认为西方打击叙利亚的机率下降，而中短期公债收益率触及两年高位，因臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始收紧政策。
强劲的汽车销售数据也帮助将投资人拉回股市，且规避诸如美债等避险资产。
指标10年期公债和30年期公债缩抹去早盘录得的涨幅，转至平盘以下，因股市走强。
“上周债市获得一些避险买需，当时叙利亚情势较紧张，”Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说。
“但美国推迟打击叙利亚的事实使部份避险买盘被出脱，也进一步推高美股，”她补充说。
近期长期公债交投震荡，因市场认为美联储可能很快缩减资产购买规模。
但中短期公债收益率周三飙升至2011年7月来最高水平，因市场臆测美联储首次升息的时机。
“市场正调整想法，认为不可能永远实施低利率，”Mitsubishi UFJ Securities美债交易部董事Thomas Roth说。
两年期公债 收益率报0.462%，高于周二尾盘的0.418%，五年期公债 收益率报1.737%，周二尾盘报1.682%。
投资人也关注周五公布的8月非农就业数据，该数据将扶助美联储决定何时开始缩减每月850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模。
“美联储可能在约两周后开始缩减购债规模，除非非农就业岗位意外大幅减少，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。
指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率从周二尾盘的2.863%升至2.895%。
30年期公债 价格下滑5/32，收益率报3.802%，周二尾盘报3.793%。
路透访问分析师的结果显示，预期8月美国非农就业岗位增加18万个，失业率将为7.4%，和7月持平，此为2008年12月来最低水平。
美联储将在9月17-18日举行下一次政策会议。
其他近期数据表明，尽管美国经济正在增长，但扩张步伐放缓，因为全球需求迟滞及抵押贷款利率急升。
美国商务部公布，美国7月贸易逆差为391.5亿美元(预估为逆差387.0亿美元)。美国7月对中国贸易逆差创纪录最高规模为300.8亿美元，6月为逆差266.5亿美元。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05