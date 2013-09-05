《中国报摘》--中国证券报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 头版头条:
--中国证监会公布相关指引，要求基金参与国债期货交易，应当以套期保值为目的，严格限制投机，并对投资比例做出严格限制。
* 其他:
--中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，中国加快人民币资本账户开放的条件和时机逐步成熟。从根本上讲，推进资本账户开放是全面融入世界经济等必然要求。
--针对农村集体建设用地流转试点扩围的消息，国土部相关负责人表示，并未向地方政府下发文件，相关文件仍在调整完善中。但该负责人并未透露此项工作的具体进展。
--证监会市场监管部副主任王娴称，中小企业股份转让系统(新三板)试点扩大至全国方案有望很快出台。
--财政部部长楼继伟日前表示，目前中国地方债基本规模是可控的，增量也在减缓，但的确有一些地方问题较大。
--银监会近日下发通知，要求银行不得误导销售金融产品。
--万科 称，8月实现销售面积133.0万平方米，销售金额152.8亿元。1-8月累计实现销售面积967.6万平方米，销售金额1,129.3亿元。
--从中国石化集团获悉，该公司将投资228.7亿元用于污染物减排与达标排放等三大环保领域。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。