《中国报摘》--中国证券报9月5日

* 头版头条:

--中国证监会公布相关指引，要求基金参与国债期货交易，应当以套期保值为目的，严格限制投机，并对投资比例做出严格限制。

* 其他:

--中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，中国加快人民币资本账户开放的条件和时机逐步成熟。从根本上讲，推进资本账户开放是全面融入世界经济等必然要求。

--针对农村集体建设用地流转试点扩围的消息，国土部相关负责人表示，并未向地方政府下发文件，相关文件仍在调整完善中。但该负责人并未透露此项工作的具体进展。

--证监会市场监管部副主任王娴称，中小企业股份转让系统(新三板)试点扩大至全国方案有望很快出台。

--财政部部长楼继伟日前表示，目前中国地方债基本规模是可控的，增量也在减缓，但的确有一些地方问题较大。

--银监会近日下发通知，要求银行不得误导销售金融产品。

--万科 称，8月实现销售面积133.0万平方米，销售金额152.8亿元。1-8月累计实现销售面积967.6万平方米，销售金额1,129.3亿元。

--从中国石化集团获悉，该公司将投资228.7亿元用于污染物减排与达标排放等三大环保领域。(完)