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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 07:47 BJT

****欧洲经济指标预测--9月5日-9月12日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
   9月2日当周     
 9月4日-9月6日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                          8月        +0.7%        +0.9%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                       +5.6%        +4.6%
                                                                                 
        
 9月5日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0530     法国失业率                                        第二季           --       10.80%
 1000     德国工业订单                                         7月        -1.0%        +3.8%
                                                                                 
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                         9月        3,750        3,750
                                                                                 
          英国央行利率决议                                                0.50%        0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                     9月        0.50%        0.50%
                                                                                 
    
 9月6日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0600     德国经季节调整的出口(较前月)                         7月        +0.8%        +0.6%
             经季节调整的进口(较前月)                                     +0.9%        -0.8%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                                 顺差161      顺差157
 0645     法国预算收支(亿欧元)                                 7月           --      赤字593
 0645     法国消费者信心                                       8月           83           82
                                                                                 
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                 7月           --       逆差44
             进口(亿欧元)                                                    --        406.1
             出口(亿欧元)                                                    --        361.6
 0715     瑞士工业订单                                      第二季           --        +0.6%
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                      8月         持平        -0.4%
                              (较上年同期)                                 持平         持平
 0800     意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)                   7月           --     顺差24.5
 0830     英国工业生产(较前月)                                 7月        +0.1%        +1.1%
                    (较上年同期)                                          -1.7%        +1.2%
             制造业产出(较前月)                                           +0.3%        +1.9%
                     (较上年同期)                                         -0.8%        +2.0%
 0830     英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                     7月           --     逆差26.5
                                                                                 
             对全球贸易收支(亿英镑)                                    逆差81.5     逆差80.8
 1000     德国工业生产(较前月)                                 7月        -0.5%        +2.4%
   
    9月9日当周     
    
 9月9日-9月10日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 2301     英国RICS房价差值                                     8月           --         正36
    
 9月9日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0545     瑞士未经季节调整失业率                               8月           --         3.0%
             经季节调整失业率                                                --         3.2%
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                             7月           --        +2.3%
                                                                                 
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                           9月           --        负4.9
                                                                                 
 
 9月10日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0645     法国工业生产(较前月)                                 7月           --        -1.4%
 0800     意大利GDP(较前季)                             第二季终值           --        -0.2%
                  (较上年同期)                                               --        -2.0%
 
 9月11日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0530     法国非农就业                                      第二季           --       -0.20%
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  8月终值           --         持平
                              (较上年同期)                                   --        +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                --         持平
                                  (较上年同期)                               --        +1.6%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                                   7月           --       赤字14
                                                                                 
 0830     英国请领失业金人数(万人)                             8月           --     减少2.92
                                                                                 
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率               7月           --         7.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)  截至7月的三个           --        +2.1%
                                                                月               
                          (不包括奖金)(较上年同期)                           --        +1.1%
 
 9月12日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)             8月终值           --        -0.3%
                                  (较上年同期)                               --        +1.2%
 0800     意大利工业产出(较前月)                               7月           --        +0.3%
                    (较上年同期)                                             --        -2.1%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                               7月           --        +0.7%
                    (较上年同期)                                             --        +0.3%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月终值           --        +0.3%
                            (较上年同期)                                     --        +1.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                 --         持平
                              (较上年同期)                                   --        +1.2%
    
    (完)
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