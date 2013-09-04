欧洲经济指标预测--9月5日-9月12日****

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月2日当周 9月4日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 +0.7% +0.9% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +5.6% +4.6% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国失业率 第二季 -- 10.80% 1000 德国工业订单 7月 -1.0% +3.8% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 9月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 9月 0.50% 0.50% 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 7月 +0.8% +0.6% 经季节调整的进口(较前月) +0.9% -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差161 顺差157 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字593 0645 法国消费者信心 8月 83 82 0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差44 进口(亿欧元) -- 406.1 出口(亿欧元) -- 361.6 0715 瑞士工业订单 第二季 -- +0.6% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.4% (较上年同期) 持平 持平 0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差24.5 0830 英国工业生产(较前月) 7月 +0.1% +1.1% (较上年同期) -1.7% +1.2% 制造业产出(较前月) +0.3% +1.9% (较上年同期) -0.8% +2.0% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差26.5 对全球贸易收支(亿英镑) 逆差81.5 逆差80.8 1000 德国工业生产(较前月) 7月 -0.5% +2.4% 9月9日当周 9月9日-9月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2301 英国RICS房价差值 8月 -- 正36 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 -- 3.0% 经季节调整失业率 -- 3.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +2.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负4.9 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业生产(较前月) 7月 -- -1.4% 0800 意大利GDP(较前季) 第二季终值 -- -0.2% (较上年同期) -- -2.0% 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国非农就业 第二季 -- -0.20% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.6% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字14 0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 -- 减少2.92 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 7月 -- 7.8% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至7月的三个 -- +2.1% 月 (不包括奖金)(较上年同期) -- +1.1% 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 -- -0.3% (较上年同期) -- +1.2% 0800 意大利工业产出(较前月) 7月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 -- +0.7% (较上年同期) -- +0.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% (完)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。