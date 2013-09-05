美国金融：Nasdaq交易系统再度宕机，导致部分股票短暂停止交易

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透纽约9月4日 - Nasdaq OMX Group 表示，在8月22日引发Nasdaq交易所停摆三个小时的系统，周三出现小部分股票代码中断运行六分钟，但问题已经解决，交易未受影响。
该交易所运营商在致交易商的报告中称，用于接受全部Nasdaq股票报价和指令的证券信息处理系统(SIP)在周三美东时间11:35到11:41之间，从PC到SPZ的股票代码中断运行。
虽然Nasdaq称交易未受影响，但交易所运营商Direct Edge表示，故障导致从PBCP到ZZZZ的Nasdaq上市股票在上午11:43到11:48期间暂时停止交易。
美国证券交易委员会(SEC)表示，正与Nasdaq接触，并监测事态进展。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
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