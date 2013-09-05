《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月5日

路透香港9月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.755港元 ) 美国股市周三连升第二日，道琼工业指数 收高96.91点，或0.65%，报14,930.87点 ；因美国可能对叙利亚采取的军事行动的规模预计有限，且美国汽车销售强劲带动投资人对美国经 济的信心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.340 0.79 23251 15.691 0.01 中国铝业 8.940 3.71 61637 2.773 -0.60 中国移动 54.800 2.07 230022 84.995 1.42 中国人寿 39.180 2.19 62243 20.256 0.28 中石油 109.410 0.89 44698 8.485 0.06 中石化 76.310 1.87 28202 5.918 1.06 汇丰控股 54.330 1.19 222206 84.266 0.62 中电信 53.410 1.91 22804 4.142 1.02 中国联通 15.660 1.69 221463 12.144 0.37 兖州煤业 9.300 1.31 36404 7.212 0.45 华能国际 38.650 -0.34 11801 7.493 0.45 南方航空 18.100 1.80 3763 2.807 2.83 东方航空 15.400 0.59 4371 1.194 -48.96 中芯国际 3.780 2.44 89908 0.586 4.69 (完) (整理 梁慧仪)