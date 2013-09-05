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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 08:21 BJT

韩国热股：SK Hynix股价重挫逾4%，此前中国工厂因起火而停产

路透首尔9月5日 - 韩国晶片厂商SK Hynix 周四股价重挫逾4%，此前其中国工厂因起火而停工。全球最多15%的电脑记忆体晶片由该厂生产。

SK Hynix周三晚间表示，由于厂房失火并未造成重要晶片生产设备受损，因此预期不久后即可恢复运作。

对手三星电子 股价上涨2%，部分因预期动态随机存取记忆体(DRAM)的全球供应可能会因这起工厂停工事件而变得更加紧俏。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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