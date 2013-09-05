《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日

**上海证券报**

--全国中小企业股份转让系统公司总经理谢庚表示，全国股转系统服务于挂牌企业需求的多样化融资安排将很快相继出台，除股本融资外，也可以发行债券。另外，还正与国有商业银行及股份制银行签订战略合作协议，为挂牌企业提供贷款授信。

--据悉，证监会有关房地产企业再融资的审核细则最快将在两三周内制订完成。而近日至少两家房企被证监会口头通知“暂缓报送”再融资方案，目前来看，其推进还须等待相关细则。

--社会科学院学部委员余永定指出，中国经济增长势头虽然弱于预期，但增长尚属平稳，价格总水平也基本稳定。不过同时要认识到，在国内外发展环境十分复杂的背景下，金融领域近期出现了一些令人不安的现象，值得高度警惕。

--招商银行 称，其A股配股融资已完成认购，有效认购数量约为29.63亿股，参与比例96.39%，共募集资金275.25亿元人民币。

**证券时报**

--深圳市日前出台通知，放宽普通住房标准。业内人士认为，不论政府是否有意放松调控，减税有利于减轻刚需购房负担，同时也会助推房价上涨。

**第一财经日报**

--据悉，继新浪微博之后，阿里巴巴集团正与新浪视频秘密接触，计划入股后者。

--途牛旅游网宣布完成D轮融资，规模约6,000万美元。投资者包括淡马锡(Temasek)投资公司 、DCM等。

**21世纪经济报 道**

--据悉，现在中国人民银行金融市场司司长谢多或接任时文朝，担任银行间市场交易商协会秘书长一职。现任秘书长时文朝则可能前往银联任职。

--一位民族证券内部人士透露，目前停牌筹划重大资产重组的方正证券 资产重组对象为民族证券的可能性较大。

**人民日报**

--中国财政部副部长朱光耀指出，美国退出量化宽松应给市场留出反应时间，提前退出将对各国经济带来更大的不确定性。

**东方早报**

--从多家机场和航空公司传出消息，今日起，部分航空公司将上调800公里以上国内航线燃油附加费。

--在证监会部署下，各地证监局纷纷下发加强辖区内证券公司内部控制和风险管理通知，要求券商全面排摸各类风险，并进行自查。其中上海证监局要求辖下券商9月30日前上报自查报告。(完)