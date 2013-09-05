中东情势：美国对叙利亚动武授权提案在参议院过第一关，但仍面临阻力

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透华盛顿/安曼9月4日 - 美国总统奥巴马寻求国会授权对叙利亚实施军事打击，并在周三通过了第一关。授权提案在参议院外交关系委员会表决通过，但仅仅是勉强过关，突显了美方的谨慎态度。
不过，该委员会通过表决批准授权对叙利亚动用武力，为参议院全体投票清除了障碍。
委员会以10-7的结果通过一项折衷决议，将美国可能在叙利亚采取的军事行动限制在60天，并可能延长30天，不得派出地面部队参战。
争取授权的努力在国会仍面临巨大阻力，许多议员担心可能使美国长期卷入叙利亚内战，并导致地区冲突升级。
参议院全体表决预计将在下周举行。该提案还必须获得众议院的批准。
奥巴马赢得了国会关键人物的支持，其中包括共和党议员在内。
但有迹象显示前路不会太顺利。在参议院外交关系委员会的投票中，两位民主党议员Tom Udall和Chris Murphy以及共和党议员Marco Rubio, John Barrasso, James Risch, Ron Johnson和Rand Paul都投了反对票。
参议院的助理们表示，民主党领袖里德谨慎地认为，100名议员中多数会赞成，但能否获得60张赞成票，从而避免共和党人设置的程序障碍，还不好说。
在共计435席的众议院，一位共和党高级助理预计，50位左右有茶党支持背景的议员多数会投反对票。一些民主党中的自由派人士也会反对，这样一来，最后的结果就难料了。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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