中东情势：美国对叙利亚动武授权提案在参议院过第一关，但仍面临阻力

路透华盛顿/安曼9月4日 - 美国总统奥巴马寻求国会授权对叙利亚实施军事打击，并在周三通过了第一关。授权提案在参议院外交关系委员会表决通过，但仅仅是勉强过关，突显了美方的谨慎态度。

不过，该委员会通过表决批准授权对叙利亚动用武力，为参议院全体投票清除了障碍。

委员会以10-7的结果通过一项折衷决议，将美国可能在叙利亚采取的军事行动限制在60天，并可能延长30天，不得派出地面部队参战。

争取授权的努力在国会仍面临巨大阻力，许多议员担心可能使美国长期卷入叙利亚内战，并导致地区冲突升级。

参议院全体表决预计将在下周举行。该提案还必须获得众议院的批准。

奥巴马赢得了国会关键人物的支持，其中包括共和党议员在内。

但有迹象显示前路不会太顺利。在参议院外交关系委员会的投票中，两位民主党议员Tom Udall和Chris Murphy以及共和党议员Marco Rubio, John Barrasso, James Risch, Ron Johnson和Rand Paul都投了反对票。

参议院的助理们表示，民主党领袖里德谨慎地认为，100名议员中多数会赞成，但能否获得60张赞成票，从而避免共和党人设置的程序障碍，还不好说。

在共计435席的众议院，一位共和党高级助理预计，50位左右有茶党支持背景的议员多数会投反对票。一些民主党中的自由派人士也会反对，这样一来，最后的结果就难料了。(完)