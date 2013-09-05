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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 08:22 BJT

路透调查：美国上周原油和汽油库存料下滑，馏分油库存料增加

路透9月4日 - 路透调查周三显示，上周美国商业原油和汽油库存料下滑，馏分油库存料增加。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位分析师平均预估8月30日止当周美国原油库存料下降130万桶。

根据EIA数据，美国原油库存在8月23日止当周增加近300万桶，至约3.62亿桶，因进口跳增。

“我真的没预期到上周库存增加的情况，但我认为本周进口会回落，”Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry称。

“国内生产仍强劲，但炼厂也恢复运作水准，让石油在体系内流转，”他说。Larry预期8月30日止当周原油库存减少200万桶。

API周三公布，美国最近一周原油库存减少420万桶，汽油库存减少38.7万桶，馏分油库存减少10.9万桶。

EIA将在周四1500GMT公布库存数据。

调查显示，8月30日止当周汽油库存料减少30万桶。前一周汽油库存下滑58.7万桶，至2.18亿桶。

包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加60万桶。前一周馏分油库存为减少31.6万桶，至1.29亿桶。

上周炼厂产能利用率料下滑0.5个百分点，前一周利用率为91.3%。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)

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