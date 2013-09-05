路透调查：美国上周原油和汽油库存料下滑，馏分油库存料增加

芝加哥期市：CBOT大豆挫至数月低位，此前USDA发布利空的种植面积和库存报告

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的