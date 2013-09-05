中国企业：华为不考虑通过并购来扩大在智能手机业的市场份额--高管

路透伦敦9月4日 - 中国华为 高级副总裁兼董事陈黎芳周三表示，华为将不会收购黑莓等其他手机制造商，来扩大在智能手机领域的市场份额。

在微软 周二同意收购诺基亚 的手机业务后，分析师将关注点聚焦身陷困境的智能手机制造商黑莓 及宏达电 的未来。

陈黎芳周三表示，集团并未考虑收购任何手机制造商。

“我们没有考虑过(收购)，”她在伦敦对记者称，“我们希望靠自己。”

华为周三表示，已与英国处理器设计公司ARM 签署了一项架构许可协议，将使其能够自行设计微处理器核，这凸显了华为的创新。

该公司称，新ARMv8许可协议能使华为在网络和云计算等领域的更多产品中融合ARM的技术。(完) (编译 王翔琼；审校 徐文焰)