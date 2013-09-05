中国企业：华为不考虑通过并购来扩大在智能手机业的市场份额--高管

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透伦敦9月4日 - 中国华为 高级副总裁兼董事陈黎芳周三表示，华为将不会收购黑莓等其他手机制造商，来扩大在智能手机领域的市场份额。
在微软 周二同意收购诺基亚 的手机业务后，分析师将关注点聚焦身陷困境的智能手机制造商黑莓 及宏达电 的未来。
陈黎芳周三表示，集团并未考虑收购任何手机制造商。
“我们没有考虑过(收购)，”她在伦敦对记者称，“我们希望靠自己。”
华为周三表示，已与英国处理器设计公司ARM 签署了一项架构许可协议，将使其能够自行设计微处理器核，这凸显了华为的创新。
该公司称，新ARMv8许可协议能使华为在网络和云计算等领域的更多产品中融合ARM的技术。(完) (编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。