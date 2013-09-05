版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 08:16 BJT

中国个股：万科前八月销售同比增长34%，新获七个项目土地储备

路透上海9月5日 - 中国最大房地产公司--万科 周四公告称，8月实现销售额152.8亿元人民币，前八个月累计销售金额达1,129.3亿元。按路透计算，当月和前八月分别同比增长35%和34%。

公告显示，8月初以来公司共新增加七个项目，共计需支付地价款约54亿元，其中苏州相城区安元路项目，计容积率建筑面积约41.6万平方米，万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约20.8亿元。

万科近期新获上海浦东张江百业路西侧项目，计容积率建筑面积约7.4 万平方米，万科拥有该项目90%权益，须支付地价款约14.42 亿元。

万科A周三收报9.63元，过去一个月累计下跌3.5%。（完） (发稿 林琦; 审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐