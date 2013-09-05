中国个股：万科前八月销售同比增长34%，新获七个项目土地储备

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透上海9月5日 - 中国最大房地产公司--万科 周四公告称，8月实现销售额152.8亿元人民币，前八个月累计销售金额达1,129.3亿元。按路透计算，当月和前八月分别同比增长35%和34%。
公告显示，8月初以来公司共新增加七个项目，共计需支付地价款约54亿元，其中苏州相城区安元路项目，计容积率建筑面积约41.6万平方米，万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约20.8亿元。
万科近期新获上海浦东张江百业路西侧项目，计容积率建筑面积约7.4 万平方米，万科拥有该项目90%权益，须支付地价款约14.42 亿元。
万科A周三收报9.63元，过去一个月累计下跌3.5%。（完） (发稿 林琦; 审校)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
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