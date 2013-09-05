《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月5日

*工商时报：

--惠誉信评昨日警告，由于利率正在缓步上升，房贷支出将成为国人经济压力，一旦房贷平均利率上升两个百分点，家计部门负担比预估会上升到双卡风暴时的水准，对银行曝险压力更会大幅增加。

--传闻台积电 已拿下苹果 20奈米A7系列应用处理器代工订单消息。台积电已开始在竹科12寸厂Fab12第六期的研发生产线投片，第四季起，即在南科12寸厂Fab14量产投片。不过台积电对此不予回应。

--美国量化宽松（QE）退场效应发酵，大型行库海外债券投资大举限缩天期。多家行库已在内部下达指令，新投资的海外公债及公司债，到期日以不超过两年为主，以避免天期过长承受跌价损失。

*经济日报：

--对于成都市政府挖角宏达电 创新研发中心副总简志霖的传闻，成都官员昨受访时表示，没听说、不可能，强调手机设计是成都产业发展方向之一，但会透过正常合规方式来办，绝不会采取商业间谍的手段。

--金管会主委曾铭宗昨日与非金控银行业者座谈，释出六大善意，包括研议放宽不动产授信监理指标、扩大金融机构合作推广范围，以及洽商中央银行，让信用卡海外消费可透过持卡人外币帐户直接支付等。

--房市总交易量维持热度、房价持续上涨，今年估将上看3.3兆(万亿)台币，逼近2010年高点。金融海啸以来，台股年交易量从30兆元下挫，今年可能不到20兆元，资金由股市流入房市的轮动明显。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。