《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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*工商时报：
--惠誉信评昨日警告，由于利率正在缓步上升，房贷支出将成为国人经济压力，一旦房贷平均利率上升两个百分点，家计部门负担比预估会上升到双卡风暴时的水准，对银行曝险压力更会大幅增加。
--传闻台积电 已拿下苹果 20奈米A7系列应用处理器代工订单消息。台积电已开始在竹科12寸厂Fab12第六期的研发生产线投片，第四季起，即在南科12寸厂Fab14量产投片。不过台积电对此不予回应。
--美国量化宽松（QE）退场效应发酵，大型行库海外债券投资大举限缩天期。多家行库已在内部下达指令，新投资的海外公债及公司债，到期日以不超过两年为主，以避免天期过长承受跌价损失。
*经济日报：
--对于成都市政府挖角宏达电 创新研发中心副总简志霖的传闻，成都官员昨受访时表示，没听说、不可能，强调手机设计是成都产业发展方向之一，但会透过正常合规方式来办，绝不会采取商业间谍的手段。
--金管会主委曾铭宗昨日与非金控银行业者座谈，释出六大善意，包括研议放宽不动产授信监理指标、扩大金融机构合作推广范围，以及洽商中央银行，让信用卡海外消费可透过持卡人外币帐户直接支付等。
--房市总交易量维持热度、房价持续上涨，今年估将上看3.3兆(万亿)台币，逼近2010年高点。金融海啸以来，台股年交易量从30兆元下挫，今年可能不到20兆元，资金由股市流入房市的轮动明显。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。