《香港重要政经日程》--9月5日-9月12日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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==================今日重要政经消息==================
9月5日（周四）
--16:30 阳光房地产投资信托基金 全年业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月6日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇储备资产。
*--09:00 2013年财资市场高峰会。
--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。
9月9日（周一）
-- 晶芯科技 首日挂牌。
9月10日（周二）
--09:30 工商银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 思捷环球 全年业绩记者会。
9月11日（周三）
-- 布莱克万矿业 公布年度业绩。
-- 中国天溢控股 公布年度业绩。
-- 数码通电 公布年度业绩。
*9月12日（周四）
-- 金管局公布8月份外汇基金境外资产数字。
-- 利福地产 首日挂牌。
-- 新鸿基地产 公布年度业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。