《香港重要政经日程》--9月6日-9月12日

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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==================今日重要政经消息==================
9月6日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇储备资产。
--09:00 2013年财资市场高峰会。
--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月9日（周一）
-- 晶芯科技 首日挂牌。
9月10日（周二）
--09:30 工商银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 思捷环球 全年业绩记者会。
9月11日（周三）
-- 布莱克万矿业 公布年度业绩。
-- 中国天溢控股 公布年度业绩。
-- 数码通电 公布年度业绩。
9月12日（周四）
-- 金管局公布8月份外汇基金境外资产数字。
-- 利福地产 首日挂牌。
-- 新鸿基地产 公布年度业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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