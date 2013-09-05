《台湾重要政经日程》--9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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===================今日重要政经消息=====================
9/5(四)
--08:30 主计总处公布8月通膨率，7月年增率仅0.08%。
--16:10 央行公布8月底为止外汇存底金额。7月底时为4,091.18亿美元。
=================近期重要政经消息======================
9/6(五)
--12:30 央行标售364天期存单，金额1,000亿台币。
9/9(一)
--16:00 台湾财政部公布8月进出口数据。7月出口金额较上年同期增1.60%。
9/10(二)
--13:30 台积电 8月营收公布。
--14:00 联电 8月营收公布。
9/11(三)
--14:30 渣打行举办〞环球经济论坛--2014年经济及市场展望〞。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。