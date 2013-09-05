《中国金融分析》三个月首现净回笼，9月资金面多事之秋央行将援手

* 公开市场缩量逆回购，致本周净回笼370亿元

* 为自今年5月底来首现单周净回笼

* 流动性向宽无阻逆回购如期操作，凸显利率锚意义

* 9月资金面将面临多事之秋，扰动因素较多

* 央行或适度扩张公开市场投放力度，因应资金波动

作者 康熙泽

路透北京9月5日 - 本周银行间市场资金需求见少，中国央行公开市场顺势缩量逆回购，致本周自今年5月底来首次实现单周净回笼。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一步凸显其利率锚的指标意义。

转入9月，银行间资金面将迎来自“620钱荒风波”后首个季末时点，不仅有美国退出量化宽松政策(QE)事件这个不确定性，假日、季末等扰动因素也不容小觑，面对多事之秋，央行或在货币环境保持稳定的大框架下，适度扩张公开市场投放力度，因应资金面波动。

平安证券固定收益部研究主管石磊表示，公开市场这周主动投放的流动性规模不大，但是逆回购现在每周例行的滚动操作一个很重要的操作目标是引导资金价格，此外对平抑短期资金波动还是有效的，而流动性大的波动可能需依靠常备借贷便利(SLF)。

“近期人民币升值预期致企业结汇活跃，吸引部分境外套利盘，市场预计8月外汇占款较乐观，预计1,000亿元上下。这可能是央行逆回购缩量原因之一。”北京一银行交易员称。

刊登在央行的公告显示，公开市场今日进行100亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率持平于4.1%；此外周二还进行了100亿元七天期逆回购操作，中标利率亦持稳于3.9%。由此测算，本周逆回购整体操作量创7月30日重启来最低。

因投放不敌回笼规模，致本周公开市场终结此前连续五周净投放的格局，转为净回笼370亿元，这也是自5/27-5/31的一周来首次出现净回笼。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/xag82v

近期中国银行间资金市场持续释放暖意，其中七天和14天期质押式回购加权利率 均已落于同期限逆回购中标利率下方，周四早盘分别报3.4640%和3.6842%。而今日隔夜回购加权利率更是有望跌至约三个半月来的新低。

此前公开市场连续五周净投放，上周规模缩至415亿元。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

**QE事件短期或难引发资金大幅外流**

虽然暂获喘息，但9月国内资金面仍有不少不确定性因素，近期最重要的焦点就是本月中的美联储FOMC政策例会，因为这次会议上将决定是否调整目前每月850亿美元的购债规模；印度、印尼等新兴市场国家金融市场的动荡是否蔓延亦让人捏把汗。

多数分析人士预计，即使本月美国敲定开始缩减购债规模，市场此前已未雨绸缪，且预计美联储退出QE将是渐进的，所以短期内引发资金大规模外流可能不大。

中国国务院总理李克强本周二也表示，面对发达国家可能退出宽松政策的挑战，中国应把焦点放在发展经济和改善民生方面。这可能意味着中国官方在面对联储QE退出冲击之时可能会采取对策来维持流动性运行的相对平稳。

安信证券固定收益研究员袁素表示，美联储主席伯南克提出退出QE时间表后，一些新兴市场国家出现了明显的资本外流情况，这一方面是QE退出预期发酵，当然不排除对此反应过度。此外，外债比率高的国家受QE退出预期冲击更大一些。

她称，比较而言，作为新兴市场之一的中国外债水平并不高，虽然和其他新兴市场国家资本流动态势呈现出一定联动性，但并非完全一致，所以美联储9月即使宣布缩减购债规模，短期对国内流动性影响也不会很剧烈。

据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个，这高于7月的16.2万个，失业率料持稳在四年半低点7.4%。美国雇主8月或增加聘雇，这将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。

联储QE退出预期，以及新兴市场本身经济持续下滑、贸易赤字恶化等因素，导致投资者近来加速撤离部分新兴市场，印度卢比和土耳其里拉兑美元均触及纪录低位，印尼卢比也降至四年低位，其他货币亦挫跌。而美国可能空袭叙利亚的担忧，更增添投资者的避险情绪，加剧了此番跌势。

石磊相对更乐观一些。他表示，市场此前波动已充分反映了9月美国可能退出QE的预期，“如果9月不退的话，那对(中国)流动性应该是偏好的，所以短期内我还看不到对中国流动性有足够的冲击。”

高盛投资管理部中国副主席兼首席投资策略师哈继铭近日公开撰文表示，目前外部环境的变化短期内还不至于严重影响中国经济和人民币汇率。

但他强调，人们对人民币汇率的预期将此一时彼一时，一旦对货币贬值产生预期、对银行和市场日益担心、对未来经济发展和投资机会缺乏信心，而此时发达国家经济复苏带来更丰厚的投资机会--历史证明美国货币政策由松转紧往往伴随着之后多年发达国家资产价格跑赢新兴经济，存款外流可能加速，人民币汇率想稳都难。

中国政府对QE事件不敢掉以轻心。中国财政部副部长朱光耀周四在G20峰会前的记者会上表示，美联储撤出QE将对全球产生重大影响，使其成为这次峰会经济讨论的中心。

**季末前央行或适度加大投放力度因应**

除QE可能退出因素外，9月资金面还面临着季末+双节(中秋节和国庆节)、外汇占款是否回暖尚不确定等因素扰动，虽然根据往年经验，9月将有一定量的财政存款投放，但月内资金面出现波动或在所难免，所以央行或通过加大公开市场流动性投放力度。

“别看现在这么宽松，我觉得临近季末还是会紧。总量不一定减少，是波动加剧。如果外汇占款给力，再加上今年财政资金净投放规模可能更大，没准超储规模还要上升，但可能依然抵挡不住存款争夺造成的在途波动。”北京一大型银行交易员称。

所以他预期，9月份央行将通过公开市场加大资金投放力度，“如果资金需求上升明显，我觉得逆回购是会放量的，如果不会就紧到受不了，而且SLF不公开，还是需要逆回购引导市场预期的。”

中金公司报告预计，从季节性因素来看，9月份财政存款的投放量在3,000-4,000亿元，而今年可能会高于季节性达到5,000-6,000亿元。

中投证券报告预计，从各方面数据匡算的商业银行超储率水平在9月末或将达到1.9%，剔除季节性因素后，应仍处于过去两年的较高水平。据路透统计数据显示，2012年9月底和2011年9月底金融机构超额储备率分别为2.1%和1.4%。

中国央行副行长胡晓炼周四表示，一些机构同业业务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金融风险的防范都带来了新的挑战。

对于下一个阶段央行可能的操作思路，石磊认为，维稳仍是关键目标。“其实我觉得央行的目的已经达到了，就是让M2回到14%附近，所以央行没有必要再进一步的紧缩，现在就是维稳；也不可能进一步的放松，避免到年底M2不能实现目标，而且现在经济基本面还算支持。”

近日公布的中国8月官方制造业PMI 升至51，为去年4月以来最高位。而汇丰中国8月制造业PMI指数终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 100

(周四) 100

央票到期 180

正回购到期 --

逆回购到期 750

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