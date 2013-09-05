英国金融：央行可能不会有新动作，因经济呈现复苏迹象

**央行内部存在意见分歧**

央行公布的8月政策会议记录显示，决策者之间存在意见分歧。此后这种分歧可能加剧。

货币政策委员会(MPC)一位委员投票反对央行给出前瞻性指引，因为担心这将削弱央行对抗通胀的信誉。其他官员称，未来很有可能需要购买更多公债，为经济复苏再添动力。

分析师称，几位MPC委员目前可能已投票赞成向经济注入更多资金。卡尼上周表示，如果近期市场利率上升加剧了复苏面临的风险，英国央行可能出台进一步的扶助措施。

不过最近关于经济增长转强的迹象，很可能增强了央行多数官员反对购买更多债券的声音。

而一些MPC成员可能也在怀疑，市场预期央行升息时间可能早于前瞻性指引提及的2016年底，其实是否有误。这使得央行周四会后难以重复7月的声明内容。

“MPC委员的心头很可能开始怀疑，市场的预期是否根本毫无根据，”摩根大通分析师Allan Monks称。

英国央行通常只有在对政策作出重大调整时才会发表声明，不过央行7月就利率水平发出的警告引发外界猜测，卡尼领导下的央行可能会更多地发表声明。