《分析师观点》台湾8月CPI逾三年首见负成长属短期现象，央行今年料无升息压力

路透台北9月5日 - 台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。

8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退2.85%。

主计总处在发布的新闻稿中称，虽8月下旬潭美与康芮台风冲击蔬果行情，惟对8月影响天数较短，加以去年同期苏拉及天秤台风后价格飙涨，在比较基数偏高下，蔬果价格较去年同月仍呈下跌，另3C消费性电子产品等持续降价促销亦为重要因素。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

8月 7月

CPI（较上年同期） -0.79 +0.08

路透调查（较上年同期） -0.30 +0.60

CPI（较上月，经季节调整） +0.02 +0.03

核心CPI（较上年同期） +0.48 +0.51

WPI（较上年同期） -2.85 -2.13

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林：

8月虽有台风来袭，但影响性要到9月才会显现，且房租与教育费用比预估来得低，造成8月年衰退幅度偏大，这也显现出内需不振的现况。但应该只是单月影响，9月CPI就会转正成0.60%，再加上国际油价上涨，第四季CPI会到1.2%，全年刚好在1.0%，预料央行到明年上半年都不会升息。

--元大投顾分析师 王诚宏：

比我们估的负0.39%要低。出现负成长一方面是比较基期高的关系，另一方面是原物料价格调整的递延效果所致，所以8月的负成长是天上掉下来的。预料接下来的CPI会转为上扬，因原物料价格走高，且10月又有油电价格调升的压力。我们预估第四季CPI会翻正，因此央行今年没有升息压力。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

8月份CPI为负数，应该只是短期反应，预期8月台风对蔬菜水果价格的影响有部分递延到下月份，加以油电价上涨，不致于有通缩的情况；CPI在下半年都维持在1%附近，不会让央行有急于升息的压力，预估央行明年下半年才会升息。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收盘升3.5分至29.885。

--台股加权股价指数 周三收低0.06%，报8,083.44点。

--指标10年期公债102/2 殖利率周三弹1.22基点报1.7498%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续八次维持利率不变。

--主计总处8月间下修2013年全年经济成长率为2.31%，CPI年成长率为1.07%。

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