《分析师观点》台湾8月CPI逾三年首见负成长属短期现象，央行今年料无升息压力

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透台北9月5日 - 台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。
8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退2.85%。
主计总处在发布的新闻稿中称，虽8月下旬潭美与康芮台风冲击蔬果行情，惟对8月影响天数较短，加以去年同期苏拉及天秤台风后价格飙涨，在比较基数偏高下，蔬果价格较去年同月仍呈下跌，另3C消费性电子产品等持续降价促销亦为重要因素。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
8月 7月
CPI（较上年同期） -0.79 +0.08
路透调查（较上年同期） -0.30 +0.60
CPI（较上月，经季节调整） +0.02 +0.03
核心CPI（较上年同期） +0.48 +0.51
WPI（较上年同期） -2.85 -2.13
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林：
8月虽有台风来袭，但影响性要到9月才会显现，且房租与教育费用比预估来得低，造成8月年衰退幅度偏大，这也显现出内需不振的现况。但应该只是单月影响，9月CPI就会转正成0.60%，再加上国际油价上涨，第四季CPI会到1.2%，全年刚好在1.0%，预料央行到明年上半年都不会升息。
--元大投顾分析师 王诚宏：
比我们估的负0.39%要低。出现负成长一方面是比较基期高的关系，另一方面是原物料价格调整的递延效果所致，所以8月的负成长是天上掉下来的。预料接下来的CPI会转为上扬，因原物料价格走高，且10月又有油电价格调升的压力。我们预估第四季CPI会翻正，因此央行今年没有升息压力。
--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：
8月份CPI为负数，应该只是短期反应，预期8月台风对蔬菜水果价格的影响有部分递延到下月份，加以油电价上涨，不致于有通缩的情况；CPI在下半年都维持在1%附近，不会让央行有急于升息的压力，预估央行明年下半年才会升息。
**市场反应**
--台币兑美元 周三收盘升3.5分至29.885。
--台股加权股价指数 周三收低0.06%，报8,083.44点。
--指标10年期公债102/2 殖利率周三弹1.22基点报1.7498%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续八次维持利率不变。
--主计总处8月间下修2013年全年经济成长率为2.31%，CPI年成长率为1.07%。
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