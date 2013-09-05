欧洲金融：ECB料维持利率不变，挑战在于增强低利率承诺的可信度

但欧洲央行23人管理委员会能否就更具体的前瞻性引导达成一致，仍不得而知，比如给出维持低利率的明确时间表，或者升息前须达到的明确数据条件。

即使欧洲央行料将维持利率不变，德拉吉仍可能强调，降息仍是未来的一个选项，从而确认货币政策偏向下行。

德拉吉8月时未表示委员们在思考进一步降息的可能性，而这无助于抑制市场利率上扬。

“德拉吉上次犯的错误就是说他们没有讨论过降息，”Kounis称。

虽然在采取行动前会观望一阵子，但德拉吉可能强调欧洲央行仍有其他工具，包括另一项超长期流动性措施，用于协助银行度过资产质量评估和压力测试的潜在动荡时期。

放款活动低迷，再加上市场利率上扬，将使得欧洲央行在周四公布的最新内部经济预估中不会对经济前景更趋乐观，而且德拉吉料将强调，成长前景仍有下行风险。

“德拉吉会对成长前景非常审慎，重申之前的论调，也就是经济正处于非常缓慢的复苏轨道上，”法国兴业银行的分析师Anatoli Annenkov称。

分析师亦预期通胀前景会接近当前水准，不会带来物价压力，因通胀仍料维持在欧洲央行的略低于2%目标的下方。

“我们预期通胀前景不会有多少改变，明年的通胀率预估应会在1.3%或1.4%，”Annenkov称。(完) (译文审校 张涛)