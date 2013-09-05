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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 10:01 BJT

中国经济：唐山曹妃甸政府平台获批发新债，称其陷入债务危机的担心多余--消息

路透上海9月5日 - 两位消息人士周四透露，针对近期有关媒体对中国唐山市曹妃甸区开发建设的负面报导，区政府最新发文表示，有关其陷入债务危机的担心是多余的，仅工业区相关土地财政和出让等收入已远远高于目前的债务。

消息人士引述看到的文件并表示，曹妃甸发展投资集团25亿元人民币的企业债已通过国家发改委财经司的审批，目前已上报人民银行进行会签手续。

消息人士并称，在曹妃甸区基础设施投入的千亿资金中，政府投入只占到半数左右，截至目前曹妃甸工业区管理单位的贷款余额为390.6亿元人民币。

曹妃甸政府认为，从分年度资金收支测算情况看，到2016年曹妃甸工业区可实现资金收支平衡并步入良性循环。(完) (发稿 李宏薇/丁淑琴； 审校 屈桂娟)

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